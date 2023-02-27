В Киеве требуют от США статуса Тайваня для Украины

Поскольку от союзов и договорённостей со странами ЕС толку мало, Украине необходимы гарантии безопасности от США на весь период, вплоть до вступления страны в НАТО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, что компромиссом с Россией выглядит такая идея, что интеграция Украины в ЕС будет гарантией безопасности. Мы слышали это на Мюнхенской конференции от чиновников наших стран-партнёров. Этот тезис абсолютно не выдерживает никакой критики, потому что ЕС при всём его стремлении в своё время избежать войны между европейскими государствами, начиная с Объединения угля и стали, то для нас это сейчас не сработает. В ЕС нету таких мощных структур, которые они хотели сделать, но не сделали. К сожалению, только сейчас они начинают только как-то выходить из этой спячки и выделять средства на вооружения более достаточные, чтобы в будущем выйти на более уверенную модель. Поэтому сейчас НАТО – безальтернативный путь. И теперь, кто всё это обсуждает? Разве мы забыли, что мы от Украины делегацией передали предложения о нейтралитете, о том, чтобы сокращать нашу армию, о том, чтобы позволять учения только в согласовании с Россией. Мы забыли март прошлого года?», – вещал Чалый.

Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии, а не реакция на свершившийся факт.

«Поэтому, чтобы второй раз не совершать те ошибки, не надо нам никакие, извините, развивать эти группы, которые разрабатывают гарантии без гарантий. Гарантии после интервенции. Я прямым текстом назову. Я не говорю, что не нужно это делать вообще, какую-то дискуссию, группу Ермак–Расмуссен. Но я почитал те документы, там же говорится о том, как нужно реагировать на следующий удар России или ещё кого-то, после этого удара. Нам не нужны такие гарантии! Нам нужны те гарантии, которые бы сделали невозможным такой удар. Это вход в коллективную оборону, и мы сами даём пас нашим партнёрам идти по этому пути. Поэтому я бы предложил этой группе всерьёз рассмотреть как промежуточный между решением и членством в НАТО – не такие разные пакеты, которые неизвестно чем закончатся, а оборонный договор с США, где США стоят в обороне Украины, то есть выступают на нашей стороне. США не нужно входить в войну на том этапе, просто заявить эту позицию, как это сделано с Тайванем, с Южной Кореей, как это, в конце концов, в немного ином виде сделано с Израилем», – потребовал экс-посол.