В Киеве требуют от Запада на следующий год минимум $42 млрд

Вадим Москаленко.  
08.10.2023 00:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Киев требует от западных хозяев 42 миллиарда долларов поддержки на следующий год – и эта сумма включает в себя только критически необходимые бюджетные расходы.

Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев требует от западных хозяев 42 миллиарда долларов поддержки на следующий год – и...

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Он не стал отрицать, что Украина полностью зависит от западных вливаний, однако подсластил эту информацию тем, что за последние несколько месяцев инфляция снизилась.

Шмыгаль признал, что т.н. помощь Запада – это кредиты, но объявил их «льготными» и «дешевыми». (На деле, как известно, деньги выделяются под переход западным корпорациям ключевых активов Украины вроде черноземов и портов).

«С начала российского вторжения Украина привлекла почти 65 миллиардов долларов партнерской помощи в виде льготных кредитов и грантов…. В целом в этом году планируем привлечь 42 миллиарда долларов макрофинансовой и партнерской помощи в виде дешевых долгосрочных кредитов и грантов.

Из общего фонда госбюджета более 40 процентов мы тратим на оплату труда военных и бюджетников. Почти 25 процентов идет на оплату товаров и услуг в том числе на закупку техники, оружия, боеприпасов, экипировки для наших защитников.

Имеем понимание, как в следующем году профинансировать ключевые расходы, безусловно, будем нуждаться в вашей помощи.

Как и в этом году, в 2024 году нам потребуется мощная финансовая поддержка партнеров, ориентировочно 42 миллиарда долларов. Это большая сумма, но она включает только критически необходимые бюджетные расходы, я сейчас имею в виду, собственно, прямое бюджетное финансирование», – уточнил Шмыгаль.

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