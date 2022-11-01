В Киеве требуют от Запада обеспечить победу, а не отсрочку от поражения

Новости Украины

Поставки западного вооружения Киеву производят впечатление, что оно предоставляется не для победы Украины, а лишь для недопущения её поражения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Нам нужно готовиться всей страной – это и общество, и все эти энергетические вещи, и всё, что связано с тем, чтобы пережить эту нелёгкую зиму, но не только пережить, но и набраться сил. Потому что те тренировки и системная подготовка, которая сейчас происходит в России, я не готов повторить цифры, какие сейчас звучат, говорят, что это может быть 1.2 и 1.5 миллионов людей собрано. Но если мы даже в среднем возьмём, что это будет группировка в один миллион, это будет в 5 раз больше, чем те, с которыми ВСУ и тероборона имеет дело. И они могут получить определённое вооружение, обновить часть старого российское вооружения, и получить иностранное, в частности, иранское вооружение, возможно какую-то амуницию китайскую и боеприпасы, и что-то такое, что может быть интерпретировано как двойного назначения, но может быть поставлено России», – заявил украинский эксперт.

Он призвал западных кураторов немедленно «остановить искусственное торможение украинского наступления».

«Нужен совершенно другой уровень сотрудничеств с западными партнёрами. За эти 20 дней обстрелов октябрьских, с 10-го октября, можно сказать, что фактически произошло разблокирование в кавычках ещё одной опции – получение Украиной средств ПВО. Это неплохой результат, который свидетельствует, что перспективы будут и в будущем. Однако это нужно ускорить и стоять на том, что для того, чтобы Украина выстояла, и состоялась победа нужно, чтобы именно победу обеспечил Запад, а не возможности всего лишь не получить поражение от мощного врага. А это означает, что мы должны получить и танки, и большого радиуса действия беспилотника, и, безусловно, должны получить самолёты, в конце-то концов. Тогда можем говорить об определённом достижении паритета с РФ. Ещё один важный момент, что мы должны, как можно быстрее интегрировать украинский оборонный комплекс в систему наращивания оборонного потенциала. Такие возможности есть. И Украина уже доказала огромный потенциал», – похвалился Бадрак.