В Киеве требуют от Запада объявить Белоруссию «красной линией» для Путина

04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина якобы способна влиять на Белоруссию и не допустить вхождения Минска в состав Союзного государства с Россией, но не делает это из-за «секретности» рычагов влияния.

Об этом в эфире «24 канала» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, мы имеем свои рычаги влияния на Белоруссию, они, как правило, конфиденциальные, находятся «под столом». Также у нас есть рычаги в сфере безопасности и экономики, но мы должны играть в игру, которая не позволит Путину проглотить Белоруссию и окружить нас. Окружение с точки зрения безопасности – новый сумасшедший вызов, как мы закроем тысячу километров границы, когда российские самолёты могут находиться в Барановичах в считанных километрах от нашей границы», – тревожится он.

Кроме того, «дипломат» потребовал от стран Запада объявить Белоруссию «красной линией».

«Я говорил американцам, что Белоруссия должна стать «красной линией». Путин же любит говорить про разные красные линии. Продвижение Путина в Белоруссию должно быть красной линией для Байдена, Макрона, Меркель или, кто там будет после неё. В ином случае нарушатся весь баланс, который сложился за последние годы, а для украинского государства – это сумасшедший вызов», – переживает Климкин.