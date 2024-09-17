В Киеве требуют «отдать под суд» российских энергетиков

Вадим Москаленко.  
17.09.2024 00:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Российские энергетики внимательно изучают последствия ударов по украинской инфраструктуре, ход восстановительных работ и каждый раз создают новую дорожную карту военным для будущих атак.

Об этом на конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские энергетики внимательно изучают последствия ударов по украинской инфраструктуре, ход восстановительных работ и каждый...

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«Я уверен в том, что если мы обеспечим санкции на энергосектор России, они уже существуют, но нам необходимо их усиливать. Нам необходимо исключать возможность обхода этих санкций. И нам необходимо добавлять санкции по атомным вопросам. Это может определённым образам вынудить их, по крайней мере, прекратить эти криминальные действия, которые они совершают, которые они планируют против энергосистемы Украины.

Также очень важно то, что мы анализируем, мониторим каждую атаку с 2022 года, и мы видим, что тот план атак, который готовился, его авторами являются не военные, это люди из энергосектора. Они сформировали эту дорожную карту и передали её, посмотрели, каким образом переобъединить, что мы заменили, что мы возобновили. И они уже предоставили новую карту», – пытался обличать Галущенко.

«Нам нужно бороться против всех этих преступников. Может, они не думают, что они преступники, в секторе энергетики, потому что они просто предоставляют информацию. Но – нет, очень важно бороться с ними и обеспечивать их осуждение», – призывал украинский министр.

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