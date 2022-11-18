В Киеве требуют открыть второй фронт против России и грозят новыми провокациями

Лучшей помощью Украине со стороны Запада будет открытие второго фронта против России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политолог Александр Мусиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мусиенко, для этого может быть использован любой повод, наподобие провокации с ударом по территории Польши украинской ракетой ПВО.

«Знаете, нам бы очень помог второй фронт, это было бы самое действенное. Если бы меня спросили кто-то из наших западных партнеров: «Что вам нужно?», я бы сказал, что нам нужен второй фронт против России и помощь – сейчас. Тем более, что у вас все больше будет появляться поводов. Они будут появляться, Россия еще раз будет атаковать Польшу, будет это делать с Белоруссией, это все обязательно будет. Готовность НАТО отреагировать, по крайней мере, не то, что отреагировать – не запретить полякам это сделать, – поддержать нас, – это было бы довольно неплохо», – рассуждал Мусиенко.