Украинское руководство должно переименовать все улицы, которым ранее было присвоено имя бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удар в спину нам нанесли кто бы вы думали. Ладно бы украинцы, но это была подлость высшей категории. Джонсон в интервью государственному телеканалу Рада сказал, что он до сих пор остаётся русофилом, и восхищается русской культурой. И спросил: «Разве ею можно не восхищаться?»

У нас есть улица имени Джонсона. Видимо, теперь будут переименовывать. Но после того, как все напали на Маска, на Джонсона силы уже не хватило, потому что особого поветрия не было», – возмутился Арестович.