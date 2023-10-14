В Киеве требуют переименовать улицы имени Бориса Джонсона

Вадим Москаленко.  
14.10.2023 17:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Украинское руководство должно переименовать все улицы, которым ранее было присвоено имя бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство должно переименовать все улицы, которым ранее было присвоено имя бывшего премьер-министра Британии...

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«Удар в спину нам нанесли кто бы вы думали. Ладно бы украинцы, но это была подлость высшей категории. Джонсон в интервью государственному телеканалу Рада сказал, что он до сих пор остаётся русофилом, и восхищается русской культурой. И спросил: «Разве ею можно не восхищаться?»

У нас есть улица имени Джонсона. Видимо, теперь будут переименовывать. Но после того, как все напали на Маска, на Джонсона силы уже не хватило, потому что особого поветрия не было», – возмутился Арестович.

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