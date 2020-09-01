В Киеве требуют «перестать кормить» Белоруссию и ублажать «диктатора-разбойника»

01.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев должен разорвать любые экономические и дипломатические отношения с Минском и перестать «кормить» белорусский народ и их лидера – «кровавого диктатора с кавказскими боевиками» Александра Лукашенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы торгуем с Беларусью в убыток. И этот дефицит торговли за последние несколько лет только увеличился. За последние 3-4 года он достиг где-то двух миллиардов долларов. Поэтому они такой крупный торговый партнёр, который мы, украинский народ, финансируем. То есть мы сегодня финансируем диктатора, бандита и разбойника Лукашенко.

Он сегодня убивает своих, достаточно посмотреть, сколько народа перебили во время массовых акций протеста. Каждый народ имеет право восставать против диктатора и тирана. Что делает тиран? Он бросает против людей вооруженных до зубов за деньги народа этих всяких манкуртов, янычар и деревянных болванов.

Что делают болваны во главе с этими вампирами, которых Лукашенко понавозил с Кавказа и сделал руководителями МВД? Они начинают убивать людей – пытают, мучают и вешают», – утверждает он.

По мнению Соскина, Верховная рада должна принять решение о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии, разорвать с этой страной любые отношения и ввести санкции.

«Должен собраться Верховный совет и вынести глобальное политическое решение о непризнании выборов президента в Беларуси, и о нелегитимности Лукашенко.

Поэтому сейчас решение о том, что надо использовать украинский иностранный паспорт, когда въезжаешь в Беларусь уже правильное. Потому что всё идёт к тому, что если Лукашенко не будет признан, то надо будет говорить о разрыве дипломатических отношений, о визовом режиме, о том, чтобы отозвать разных специалистов с Беларуси, о прекращении экономических связей и наложении санкций.

Как только ЕС введёт санкции против Лукашенко и тех, кто пролили кровь, а это до ста человек – все его министры, прокурор, судьи, заместители министра МВД, прокуратура. Это будет очень большой ряд людей. И как только начнутся санкции, то Украине ничего не останется иного, как следовать этим путём», – резюмировал эксперт.