В Киеве требуют превратить полосу от Ростова до Белгорода в безжизненную пустошь

Вадим Москаленко.  
09.01.2024 16:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украинская армия должна продолжать удары по российским городам, чтобы превратить все приграничные регионы, включая города-милионники, в безлюдный «огненный пояс».

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия должна продолжать удары по российским городам, чтобы превратить все приграничные регионы, включая...

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«С политической точки зрения обстрелы Белгорода – это крайне важно. Дело в том, что в России все два года говорят о наступлении на Украину. А если нам удастся сделать огненный пояс Курск-Воронеж-Ростов-Белгород, если там будет такое каждый день, то начнут выезжать люди. А пропаганда будет говорить о Бахмуте.

И это очень важно, потому что российская идеологическая машина не готова признать, что война перешла на их сторону. Её даже не надо переносить дальше, важно, чтобы сдвинули население.

Более того, российская пропагандистская машина будет замалчивать трагедию этого огненного пояса. Украинцы должны понять, что они поймали очень слабое место», – сказал Небоженко.

«Но историю с ракетой, упавшей в Воронежской области, решили не замалчивать», – возразил ведущий.

Но Небоженко не растерялся

«Даже если это неудача российского ПВО, мы должны выдавать это натиск украинцев. Мы должны сделать эти четыре города фронтовыми», – уверен политолог.

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