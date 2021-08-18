В Киеве требуют прописать в Конституции обязательное изучение Бандеры и Шухевича

18.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Очень обидно, когда насаждение украинства называют фашизмом, однако национал-патриотическое воспитание на Украине пора организовать таким образом, чтобы эти нормы исполнялись гораздо жёстче, чем принятые ограничения, связанные с дискриминационным законом «про мову».

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Всюду ущемляются украинцы. Как только ты говоришь о национальном сознании, о культуре, о традиции, ценности – ты националист, ты фашист, ты нацмен», – возмутился бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша. «Поэтому мы должны сегодня объединиться для того, чтобы украинский народ не был равнодушен! Вы, уважаемые украинцы, как слышите о политике, сразу машете руками, а вы не должны махать руками, вы должны объединяться, браться за руки, творить единую политическую силу и брать власть в руки. Тогда мы защитим себя, государство и создадим те вооружённые силы, которые дадут защиту Украине и каждой семье!», – призвал Голомша.

В то же время член правления Общества украинского языка «Просвита» Георгий Филипчук потребовал внести в основной закон обязательное национал-патриотическое воспитание.

«Поскольку у московства главной стратегией является уничтожение украинской идентичности, нужно немедленно национал-патриотическое воспитание нации выводить не в ранг указов президента одного и второго, а указы эти не выполняются, а в ранг наивысшего закона! И закона такого, который выполнялся бы не так, как сегодня закон об украинском языке, о защите и поддержке украинского языка. И именно этого мы требуем, и нужно максимально к этому сегодня привлечь наши интеллектуальные силы, наше образование, нашу науку, наших ведущих интеллигентов к созданию этого закона!», – заявил Филипчук.