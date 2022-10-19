В Киеве требуют «разрушить российское общество»

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Новости Украины

Россия должна быть изолирована от всего мира, а российское общество, как структура, продуцирующая зло, должно быть разрушено.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила председатель правления БФ «Международное движение за права потерпевших вследствие российской агрессии», бежавшая из Луганска Наталья Целовальниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна победа и на правовом поле, потому что очень большой объём имущества агрессора сейчас находится по всему миру, и если это имущество не будет на законных основаниях передана Украине, то этим воспользуется агрессор для того, чтобы финансировать, подкреплять свою агрессию, чтобы покупать оружие, убивать мирных граждан Украины, разрушать нашу инфраструктуру и разрушать наше государство. Сейчас правовой отпор должен быть направлен на то, чтобы лишить Россию и всех её пособников возможности в дальнейшем совершать эти преступления, лишить их имущественного ресурса для этого. На Украине сейчас очень много арестованного имущества, много лиц попало под санкции. К сожалению, это не все лица, которые причастны к России. Лично я как правозащитник считаю, что любое лицо, которое связано с современным режимом России, которое платит налоги в России, должно нести ответственность за поддержку этого режима, за то, что происходит война как преступление», – сказала Целовальниченко.

Она подчеркнула, что не только Россия должна быть «изолирована как международный преступник», но и российское общество.

«Должна быть коллективная ответственность этих лиц, этого сообщества. Можно говорить, российских орков, Московия, как это ещё называть, если они уничтожили понятие человечности, если они считают нормальным совершать военные преступления, если считают целесообразным уничтожать другое государство и устраивать геноцид украинского народа, то это действительно империя зла. Это общество, которое продуцирует это зло, это общество должно быть разрушено. Мы должны, в первую очередь, сделать всё необходимое, чтобы все эти ресурсы, которые Россия специально накапливала для того, чтобы скупать чиновников за границей, для того, чтобы строить свои шпионские сети – чтобы всё это было разрушено», – призвала псевдоправозащитница».