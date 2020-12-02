В Киеве требуют создать «Государственное санкционное бюро» при Госдепе

02.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине необходимо создать единое санкционное бюро, чтобы, после согласования с американцами, работать с одной обновлённой базой физических и юридических лиц РФ, попадающих под санкции.

Об этом в ходе комитетских слушаний Верховной рады Украины заявил бежавший из Крыма русофоб и украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя членом «Майдана иностранных дел», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции – это не про экономику, санкции – это про войну. Санкции – это механизм экономической войны против России, которые должны причинить ей наибольший экономический вред, чтобы она ушла из наших оккупированных территорий.

Поэтому персональные санкции – это бантики. Нашим европейским, американским друзьям, которые занимаются санкциями, когда они их вводят персональные, мы говорим: мы понимаем, это вы просто не хотите вводить санкции против юридических лиц, а чтобы было что сказать. Как с инцидентом в Керченском проливе – ввели против восьми российских адмиралов, которые и так за границу не ездят и счетов банковских там не имеют.

То есть, нужен государственный орган. Нужно «Государственное санкционное бюро». Но это не должно быть Минэкономики. Это должно быть или СНБО, или Минобороны, или СБУ, или МИД, или Минфин, или даже Нацбанк Украины. Почему: ещё раз скажу, это экономическая война», – заявил Клименко.

«Я предлагаю не создавать рабочие группы, рабочие группы – это ещё шесть или семь лет. Вот, есть МИД – назначил пана Макеева государственным уполномоченным, надо в шести-семи ведомствах срочно создать ещё таких на уровне заместителя министра госуполномоченных, скоординировать их между собой, и они сами очень быстро отработают координацию, механизмы и даже законопроекты, подзаконные акты, и где они будут удобно работать», – предложил «майданщик».

При этом он подчеркнул, что в целом нужно ориентироваться на США.

«Нужно учитывать ещё одно – в мире работают санкции американские. Мы это видим по «Северному потоку» и так далее. У нас сейчас ситуация такая: у нас есть в списке Украины 1137 лиц, этот список нужно чистить и чистить, потому что там мёртвых душ, неработающих предприятий очень много, мы проверили. Есть список США – 469, это юрлица, это не «физики». И есть список ЕС – 68, они его не обновляли с 2014 года.

То есть, нужно расчистить свой список, скоординировать его со списком США, синхронизировать со списком ЕС, наладить систему мониторинга и надо вводить параллельно свои санкции, и сразу, чтобы эти лица – нарушители попадали в санкционные списки США и ЕС. Тогда – будет работа», – разошелся Клименко.