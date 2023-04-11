В Киеве требуют у Запада отдавать деньги за российские газ и нефть бандеровцам

Вадим Москаленко .  
11.04.2023 22:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 127
 
Дзен, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля, Украина, Финансы


Украина должна вынудить западные страны отдавать часть денег за купленные у России товары, в том числе энергоресурсы, киевскому режиму на продолжение войны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила лидер проекта «Индекс реформ» Ксения Алеканкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна вынудить западные страны отдавать часть денег за купленные у России товары, в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Также важны не санкции, а репарации от торговли России. Была такая идея, что когда Россия продаёт углеводороды другим странам, то часть этой суммы должна идти не на финансирование войны, а на репарации России.

Когда Россия, например, продаёт газ кому-то, или нефть, или ещё какие-то активы, то значительный процент этой суммы шёл Украине», – сказала Алеканкина.

Она уверждает, что некоторые западные страны уже начали работу «по дополнительному получению средств с России».

«Канада и США сейчас уже работают над законодательством о репарациях. Другие страны, к сожалению, пока нет, но это тоже очень важный процесс, потому что в мире пока нет механизма, как нам эти деньги от России получать», – трепалась она.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть