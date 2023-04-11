В Киеве требуют у Запада отдавать деньги за российские газ и нефть бандеровцам
Украина должна вынудить западные страны отдавать часть денег за купленные у России товары, в том числе энергоресурсы, киевскому режиму на продолжение войны.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила лидер проекта «Индекс реформ» Ксения Алеканкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Также важны не санкции, а репарации от торговли России. Была такая идея, что когда Россия продаёт углеводороды другим странам, то часть этой суммы должна идти не на финансирование войны, а на репарации России.
Когда Россия, например, продаёт газ кому-то, или нефть, или ещё какие-то активы, то значительный процент этой суммы шёл Украине», – сказала Алеканкина.
Она уверждает, что некоторые западные страны уже начали работу «по дополнительному получению средств с России».
«Канада и США сейчас уже работают над законодательством о репарациях. Другие страны, к сожалению, пока нет, но это тоже очень важный процесс, потому что в мире пока нет механизма, как нам эти деньги от России получать», – трепалась она.
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