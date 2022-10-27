В Киеве требуют в качестве контрибуции пакеты «Росатома», «Газпрома» и «Роснефти»

27.10.2022  09:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

После крушения РФ Украине выпадет миссия помогать русским решить дальнейшую судьбу России, которую нужно будет превратить в цивилизованную территорию, взяв под контроль все ресурсы.

Об этом в эфире видеоблога объявленного в розыск за призывы убивать российских журналистов Юрия Романенко заявил основатель «Михайловского интеллектуального клуба», сооснователь платформы «Новая Украина» Владислав Оленченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После крушения РФ Украине выпадет миссия помогать русским решить дальнейшую судьбу России, которую нужно...

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«В случае крушения путинского фсбшного режима, кто-то должен будет браться за обеспечение какого-то безопасного процесса на напичканной оружием и безумным населением огромной территории. Если Украина скажет: мы возьмём это, конечно же, на себя, вот, у нас есть товарищ Пётр Второй, Ататюрк, неважно, как мы его назовём, есть сила и меч, а внутри России какая-то поддержка. Из этого мы создадим нечто другое.

А в качестве контрибуции и репарации мы получаем пакет «Росатома», «Газпрома» и «Роснефти». Очень многие будут вынуждены пойти на такие условия Украины», – считает эксперт.

«Нам нужно помочь россиянам решить судьбу России. Её нужно превратить в безопасное цивилизованное и плюс-минус дееспособное общество, которое точно не будет представлять угрозу. И всегда контроль над ресурсами – это тоже ресурс и цель. Извините, но оставлять там контроль над нефтегазовым [сектором], атомом и оружием очередному московскому царю, у которого съедет крыша, на это уже никто закладываться не будет из сильных мира сего», – сказал Оленченко.

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