В Киеве требуют в качестве контрибуции пакеты «Росатома», «Газпрома» и «Роснефти»

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Новости Украины

После крушения РФ Украине выпадет миссия помогать русским решить дальнейшую судьбу России, которую нужно будет превратить в цивилизованную территорию, взяв под контроль все ресурсы.

Об этом в эфире видеоблога объявленного в розыск за призывы убивать российских журналистов Юрия Романенко заявил основатель «Михайловского интеллектуального клуба», сооснователь платформы «Новая Украина» Владислав Оленченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае крушения путинского фсбшного режима, кто-то должен будет браться за обеспечение какого-то безопасного процесса на напичканной оружием и безумным населением огромной территории. Если Украина скажет: мы возьмём это, конечно же, на себя, вот, у нас есть товарищ Пётр Второй, Ататюрк, неважно, как мы его назовём, есть сила и меч, а внутри России какая-то поддержка. Из этого мы создадим нечто другое. А в качестве контрибуции и репарации мы получаем пакет «Росатома», «Газпрома» и «Роснефти». Очень многие будут вынуждены пойти на такие условия Украины», – считает эксперт.

«Нам нужно помочь россиянам решить судьбу России. Её нужно превратить в безопасное цивилизованное и плюс-минус дееспособное общество, которое точно не будет представлять угрозу. И всегда контроль над ресурсами – это тоже ресурс и цель. Извините, но оставлять там контроль над нефтегазовым [сектором], атомом и оружием очередному московскому царю, у которого съедет крыша, на это уже никто закладываться не будет из сильных мира сего», – сказал Оленченко.