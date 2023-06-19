В Киеве требуют возвращения апартеида в ЮАР

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ЮАР не следует признавать полноценным государством и выступают за возвращение апартеида на её территориях.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, экс-сотрудник КГБ Александр Зеленько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы кто-то из наших зрителей оказался на территории ЮАР после ликвидации апартеида, а уверен, сто из ста сказали бы: «Господи, верните апартеид». В ЮАР можно жить только на специальных территориях, не в городах, а на территориях, которые охраняются пулемётчиками и бронетехникой, за колючей проволокой. Все большие города контролируются бандами чернокожих. Если вы не член какой-то бандитской группировки, то не сможете выжить более суток», – сказал Зеленько.

Он заявил, что современная Южноафриканская Республика якобы не является полноценным государством, а её руководство – «преступная банда, контролирующая большую территорию».

«Если бы вы могли приехать в ЮАР во времена апартеида, а потом приехать сейчас, то сто из ста сказали бы вернуть апартеид. Те, кто пришли там к власти сейчас – любой апартеид кажется детской игрой в сравнении со свободой, которую получили кланы и банды, которые контролируют территорию фейкового государства. Государство там как таковое отсутствует – есть кланы, территории, промышленные зоны, и всё, больше там ничего нет», – подытожил Зеленько.

Напомним, в 1973 году Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него.