В Киеве требуют ввести смертную казнь за отказ от мясных штурмов

Вадим Москаленко.  
04.03.2024 15:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политические репрессии


Украинскому государству пора ужесточить репрессии против ряда категорий своих граждан.

Об этом в эфире своего блога заявил объявленный Россией в розыск националист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому государству пора ужесточить репрессии против ряда категорий своих граждан. Об этом в эфире...

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«Часто говорят, что украинская армия – это обломок советской армии. Нет, хуже. Потому что в советской армии всё-таки существовала система репрессий для людей, которые отказывались выполнять приказы.

А в украинской армии системы репрессий не существует. Человек, который отказался исполнять приказы, обычно не бывает наказанным. Или наказания очень мягкие – гораздо мягче, чем то, что она оставляет н фронте. Это недопустимая вещь. Во всех армиях во время такого рода войн за невыполнение приказа или самовольное оставление позиций, был немедленный расстрел. Иногда это было через короткий трибунал.

Это очень жестоко. Но если у нас должны быть введены в действие военные трибуналы, если у нас не будет смертной казни для людей, которые отказываются оставаться на позициях», – сказал Корчинский.

Он подчеркнул, что смертная казнь необходимо вводить не только для военных.

 

«Смертная казнь должна быть введена для русских шпионов и диверсантов, для чиновников, которые мародёрствуют на войне. И для людей, которые самовольно оставили позиции. И если мы этого не введём, то проиграем.

Мы все должны заявлять: «Даёшь расстрелы, даёшь смертную казнь за невыполнение приказов, даёшь смертную казнь за коррупцию, за работу на врага, тем, кто выловлен на корректировке огня и шпионаже».

А сейчас им дают по 15 лет. Ещё даже пожизненное не дают, только якобы должны давать. Но какое пожизненное, о чём вы? Этот человек надеется, что Россия победит, и московиты освободят его из тюрьмы.

Все эти люди, которые отваживаются работать на врага, должны точно знать, что если они попадутся, то они будут уничтожены. Быстро и неотвратимо. Они не верят ни в какое тюремное заключение, а в расстрелы они все поверят», – подытожил нацист.

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