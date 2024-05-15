В Киеве требуют засеять все пограничье противопехотными минами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине необходимо выйти из Оттавского договора и засеять все опасные направления противопехотными минами. Об этом в эфире своего видеоблога завил разыскиваемый в РФ киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На границе какие-то фортификации не построили, какие-то минные поля не положили. Кстати, вопрос, почему Украина до сих пор не вышла из этой конвенции по противопехотным минам [Оттавский договор]. Если очевидным образом нам это необходимо для того, чтобы защищаться, это очень простой и эффективный способ, надо выходить к чертовой матери с этой конвенции, и производить эти мины. Это стоит дешево и сердито. Либо покупать их там, где можно. А лучше и покупать, и производить как можно больше», – сказал Романенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«И засеять всю приграничную зону, чтобы не было повторения того, что происходило в Волчанске, где наши воины выкладывали видосики, как россияне спокойно перешли границу и двигались в этой серой зоне», – подытожил политолог.