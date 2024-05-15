В Киеве требуют засеять все пограничье противопехотными минами

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 09:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине необходимо выйти из Оттавского договора и засеять все опасные направления противопехотными минами.  Об этом в эфире своего видеоблога завил разыскиваемый в РФ киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На границе какие-то фортификации не построили, какие-то минные поля не положили. Кстати, вопрос, почему Украина до сих пор не вышла из этой конвенции по противопехотным минам [Оттавский договор]. Если очевидным образом нам это необходимо для того, чтобы защищаться, это очень простой и эффективный способ, надо выходить к чертовой матери с этой конвенции, и производить эти мины. Это стоит дешево и сердито. Либо покупать их там, где можно. А лучше и покупать, и производить как можно больше», – сказал Романенко.

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Украине необходимо выйти из Оттавского договора и засеять все опасные направления противопехотными минами.  Об...


«И засеять всю приграничную зону, чтобы не было повторения того, что происходило в Волчанске, где наши воины выкладывали видосики, как россияне спокойно перешли границу и двигались в этой серой зоне», – подытожил политолог.

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