В Киеве трепещут и содрогаются: Россия обложила Украину со всех сторон!

Глупо надеяться Киеву на переговоры с Москвой, когда две трети границы Украины – или контролируется, или «находится под колоссальным влиянием и давлением Кремля с присутствием огромного количества войск РФ».

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский вице-премьер (2005), посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, если сегодня реально посмотреть, то на севере у нас сейчас опасность со стороны Белоруссии, на востоке с России, на западе Приднестровье, на юге Крым. То есть, фактически, если взять весь периметр украинской границы, то 2/3 этой границы или контролируется, или находится под колоссальным влиянием и давлением Кремля, причём – вооруженным, с присутствием там большого количества вооруженных сил РФ. То есть, на самом деле, с каждым шагом эта агрессивность и давление нарастает.

Как в этой ситуации можно назвать официальные действия Киева – адекватными? При такой ситуации надеяться на то, что мы без конца слышим то от первого лица, то от новоназначенного министра, что можно достичь от переговорных процессов каких-то результатов, это означает обманывать себя, всё время находиться в плену обмана.

На сегодняшний день Украине нужно развивать оборонно-промышленный комплекс, обеспечивать и формировать армию, находить своё место в общеевропейской системе обороны и безопасности, обеспечивать сплоченное взаимодействие с армиями стран НАТО», – лихорадочно советовал экс-посол.

«Необходимо готовиться к отбитию и прямой агрессии, и вещей о которых мы с вами говорим – в информационном плане, в миграционном плане, экономических диверсий, финансовых диверсий, кибератак и так далее. По всему периметру этих возможных угроз Киеву нужно готовиться к противодействию», – добавил Бессмертный.