В Киеве трепещут: «Русские продвинут донбасский вал – и тогда всё схлопнется»

Боевые действия на Западной Украине и продвижения русских войск были бы гораздо стремительнее, чем это происходит на Донбассе. Об этом говорили участники эфира на канале «Alpha media», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас мы видим, как идёт война на Восточной Украине. А представьте, что война идёт не на Восточной Украине, где через каждые 10 км какой-нибудь город, который они штурмуют. А что война идёт на Западной Украине – что там штурмовать? Там из какого-то города выгнали – люди разбежались по лесам или по «крыивкам», по землянкам. Там нет такой урбанистической плотности, там бы война шла намного быстрее. То есть, Россия хочет отобрать, потому что индустрия, пролетариат, плотная урбанизация, потому что сырьевая экономика привязана к – уголь и рядом металл. На Западной Украине тоже есть, но там бурый уголь, как и в Польше, некоксуемый. А здесь – коксуемый, и металл. И пролетариат, и русифицировано», – сказал киевский философ Сергей Дацюк.

Украинский экономист Алексей Кущ поделился своими тревогами.

«Когда она, как бульдозер, продвинет этот вал, ситуация резко изменится… Мы подойдём к ещё более серьёзному кризису, по сравнению с которым нынешний кризис покажется прелюдией», – переживал Кущ.