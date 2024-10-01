В Киеве тревога: Падение Угледара значительно расширит военную логистику России

Игорь Шкапа.  
01.10.2024 10:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина практически не имеет шансов удержать Угледар, падение которого значительно улучшит возможность снабжения российской армии на этом направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.


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«Ситуация там настолько сложная, что перспектива удержания в обороне с каждым днем становится все более призрачной», – сказал он РБК-Украина.

По его словам, с точки зрения линий обороны, возможная потеря Угледара не является критической, поскольку «основная зона укреплений проходит севернее, в районе Новоукраинки и Богоявленки».

При этом он добавил, что Угледар играл другую важную роль.

«Он позволял держать под огневым контролем железную дорогу через Волноваху из Донецкой в Запорожскую область. И если не будет этого контроля, вскоре русские смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск «Днепр» и «Восток». И это основная проблема потери Угледара – вражеская логистика будет значительно расширена», – сокрушается Коваленко.

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