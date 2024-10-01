В Киеве тревога: Падение Угледара значительно расширит военную логистику России

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Украина практически не имеет шансов удержать Угледар, падение которого значительно улучшит возможность снабжения российской армии на этом направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

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«Ситуация там настолько сложная, что перспектива удержания в обороне с каждым днем становится все более призрачной», – сказал он РБК-Украина.

По его словам, с точки зрения линий обороны, возможная потеря Угледара не является критической, поскольку «основная зона укреплений проходит севернее, в районе Новоукраинки и Богоявленки».

При этом он добавил, что Угледар играл другую важную роль.

«Он позволял держать под огневым контролем железную дорогу через Волноваху из Донецкой в Запорожскую область. И если не будет этого контроля, вскоре русские смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск «Днепр» и «Восток». И это основная проблема потери Угледара – вражеская логистика будет значительно расширена», – сокрушается Коваленко.