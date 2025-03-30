В Киеве тревога: Плацдармы за Осколом превращаются в цельную линию контроля
Русские уже из захваченных плацдармов на правом берегу Оскола создают цельную линию контроля и готовятся к отсечению огромной территории Харьковской области от Волчанска до Двуречной.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Также российский плацдарм увеличился, несмотря на украинские контратаки, на правом берегу реки Оскол. И существует вероятность того, что на этом правом берегу реки Оскол Россия может создать цельную линию контроля с возможностью рокадного обеспечения этой группировки.
Потенциально наличие этого плацдарма создаёт существенную угрозу для всего северо-восточного выступа Харьковской области от Волчанска до Дувречной», – отметил он.
«То, что Россия хотела создать буферную зону на этих территориях, давно известно, но потенциально эти территории под угрозой, если будет дальше продвижение. Обороняться на этом выступе украинской армии непросто», – тревожился Бортник.
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