В Киеве тревога: Россия развернула 15 новых дивизий, а мы не готовы

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Россия готовит мощные военные резервы, и Украине нечего этому противопоставить.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий пожаловался, что даже спустя три года войны Россия умудряется наращивать силы.

«Враг сконцентрировал более 11 тысяч резервов, и перехватил инициативу. Сложная ситуация в Курской области, очень сложная. Активизация врага заметна на Покровском направлении. Вчера общался с двумя комбатами. Оба подтверждают – количество атак россиян увеличилось кратно, как и количество войск. Также наблюдается формирование новых дивизий в тылу врага. Готовится примерно 15 дивизий. А чем отвечает на это Украина, кроме создания вечерних видосиков нашего президента? И какое количество резерва должно появиться на Украине, чтобы этому противостоять?», – возмущался Береза.