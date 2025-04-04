В Киеве тревога: Россия развернула 15 новых дивизий, а мы не готовы
Россия готовит мощные военные резервы, и Украине нечего этому противопоставить.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий пожаловался, что даже спустя три года войны Россия умудряется наращивать силы.
«Враг сконцентрировал более 11 тысяч резервов, и перехватил инициативу. Сложная ситуация в Курской области, очень сложная. Активизация врага заметна на Покровском направлении. Вчера общался с двумя комбатами. Оба подтверждают – количество атак россиян увеличилось кратно, как и количество войск.
Также наблюдается формирование новых дивизий в тылу врага. Готовится примерно 15 дивизий.
А чем отвечает на это Украина, кроме создания вечерних видосиков нашего президента? И какое количество резерва должно появиться на Украине, чтобы этому противостоять?», – возмущался Береза.
«Если этого не произойдет [Украина не наберёт резервов], то будут большие проблемы на фронте. Ибо даже при самом высоком уровне технической обучаемости и обеспеченности, все равно на данном этапе люди решают все проблемы.
У нас при этом полностью отсутствует национально-патриотическое воспитание на уровне государства. У нас отсутствует мобилизационный план. У нас отсутствует системная работа, касающаяся подготовки населения к умению держать оружие в руках.
И при этом мы ждем какого-то чуда. Не будет чуда, потому что те люди, которые в окопах, просто тупо устали физически и морально. А им на смену мы не готовим резервы», – ответил Кривонос.
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