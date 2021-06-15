15.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Социология, Украина
Просмотров:

В Киеве тревога: украинская молодёжь не вылезает из российского медийного и культурного пространства

Новости УкраиныИнтересная для молодёжи культурная отрасль и удобный бизнес в России поддерживается «путинским режимом» как...

Интересная для молодёжи культурная отрасль и удобный бизнес в России поддерживается «путинским режимом» как противовес инициативам, вроде иностранных агентов, или посадкой за решётку проштрафифшихся либералов.

Об этом в ходе видеоконференции заявила соучредитель «Лаборатории журналистики общественного интереса», украинский социолог Ангелина Карякина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Почему русские терпят путинский режим с тем, что там происходит внутри России – с иностранными агентами, с тем же Навальным, как бы мы к нему ни относились, фигура среди россиян. Потому что всё намного сложнее, потому что этот режим работает по-другому, он также что-то взамен предлагает, это не линейно работает. Это могут быть интересные культурные и бизнес предложения.

Так же и для молодых украинцев. На самом деле, огромное количество украинцев до сих пор очень сильно интегрированы в российское культурное пространство. Они слушают того же Моргенштерна, смотрят огромное количество блогеров, что-то там ещё и покупают», – сокрушалась Карякина.

«Они не считают это проблемой, и для них это привлекательно. Вопрос, скорее, в том, что мы им предлагаем привлекательного, того, что можно медийно назвать «sexy». То, что можно назвать популярным, то, что даёт ощущение, что ты в тренде», – добавила эксперт.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть