В Киеве тревога: украинская молодёжь не вылезает из российского медийного и культурного пространства

15.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Интересная для молодёжи культурная отрасль и удобный бизнес в России поддерживается «путинским режимом» как противовес инициативам, вроде иностранных агентов, или посадкой за решётку проштрафифшихся либералов.

Об этом в ходе видеоконференции заявила соучредитель «Лаборатории журналистики общественного интереса», украинский социолог Ангелина Карякина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему русские терпят путинский режим с тем, что там происходит внутри России – с иностранными агентами, с тем же Навальным, как бы мы к нему ни относились, фигура среди россиян. Потому что всё намного сложнее, потому что этот режим работает по-другому, он также что-то взамен предлагает, это не линейно работает. Это могут быть интересные культурные и бизнес предложения.

Так же и для молодых украинцев. На самом деле, огромное количество украинцев до сих пор очень сильно интегрированы в российское культурное пространство. Они слушают того же Моргенштерна, смотрят огромное количество блогеров, что-то там ещё и покупают», – сокрушалась Карякина. «Они не считают это проблемой, и для них это привлекательно. Вопрос, скорее, в том, что мы им предлагаем привлекательного, того, что можно медийно назвать «sexy». То, что можно назвать популярным, то, что даёт ощущение, что ты в тренде», – добавила эксперт.