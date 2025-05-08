Воздушный террор украинских беспилотников только увеличивает стремление русских поскорее покончить с киевским террористическим режимом.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По мере развития этой войны украинские технологии и вообще технологии будут совершенствоваться. Дроны будут становиться всё более дешёвыми, их будет всё больше и больше. И, конечно, Россия получит больше возможностей для ударов по украинским городам. Но и Россия будет жить в этих атаках, причём, не просто Россия, а как мы видим – Москва!», – вещал Портников.

Береза страшно воодушевился от слов пропагандиста.

«Кстати, 60 тысяч человек – это население маленьких городов, застряли в аэропортах и не могут вылететь. Какие будут последствия? Влияет ли это на отношение русских к войне, может ли это подорвать поддержку войны среди москвичей?», – спросил воспрянувший «правосек».

Портников охладил пыл собеседника.

«Не думаю. Но я думаю, что в любом случае они будут ожидать от власти каких-то эффективных средств, для того, чтобы их безопасность была обеспечена. [А если не будет?] Будут искать того, кто сможет более решительно и жёстко расправиться с врагом.

Так было во время Первой чеченской войны. Не смог Ельцин, тогда что нужно делать? Мочить террористов в сортире. Это такой подход. Если этот нерешительный не может уничтожить этого проклятого врага, который не даёт нам возможности летать на Пхукет, нужно найти того, кто поставит точку на истории террористического режима в Киеве. Так, как этот не решается», – огорчил пропагандист Березу.