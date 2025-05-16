В Киеве тревожатся: Разрежут фронт на две части – и кирдык ВСУ

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Основная цель ВС РФ не Южное направление, а Славянско-Краматорский укрепрайон, при этом прорыв русских в Днепропетровскую область будет иметь катастрофические для ВСУ последствия.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник пытается разрезать фронт на две части – в Днепропетровскую область, Новопавловское направление. Осталось один-два км. Разрезав, они нам затруднят боевые действия в обеспечении логистики. Войны выигрывают генералы и логистика… Если разрежут, начнут выдавливать нашу группировку с Донецкой области. Пойдут ли на Днепропетровскую область? Не скажу. Если перейдут и начнут делать плацдарм – ситуация очень плохая. Пойдёт ли Запорожская область? Вопрос. Насколько я понимаю, группировка Запорожской области «Днепр» служит для того, чтобы сдерживать наши стратегические резервы. Основная цель – не Южный Донбасс, а Славянско-Краматорский укрепрайон», – сказал Стариков.