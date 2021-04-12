В Киеве тревожно гадают о способах разделки Украины Москвой

12.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Есть большая вероятность, что Россия введёт миротворческие войска на Донбасс, однако это может оказаться отвлекающим для ВСУ манёвром перед ударом с Крымского и Азовского направлений.

Об этом говорили участники украинского эфира американской «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наименее вероятно – это присоединение ЛНР- ДНР к РФ. На это даже не пошли в вопросах Абхазии и Осетии, поэтому сегодня говорить о том, что будут присоединяться ЛНР-ДНР, мне пока что не верится», – заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко.

«О признании независимости, опять же у меня возникает вопрос, потому что, по состоянию [на сегодняшний день], если выводить квазизаконные моменты, то Конституция ЛНР, ДНР говорит о том, что их границы находятся в границах Донецкой и Луганской областей, то есть, включительно с Мариуполем, Северодонецком и так далее. И поверить, что сегодня Путин пойдёт на то, что нарушить любые мировые нормы и признать ЛНР, ДНР в границах Донецкой и Луганской областей? Я думаю, что это тоже пока что выглядит натянутым.

Поэтому очевидно, что если все эти варианты рассматривать, то один более или менее реалистичный вариант, к сожалению, это возможное обращение к Путину с целью того, чтобы он помог войсками, ввёл войска, а дальше Путин будет долго рассматривать, отправлять инструкторов или ещё что-нибудь», – предположил экс-депутат.

«Главная задача нас как всех украинцев сделать всё от себя зависимое, чтобы как можно дольше тянуть время, потому что – чем дольше мы затягиваем время, тем лучше будет для нас, это позволит снять нам этот градус путем проведения переговорных, дипломатических и всех возможных псевдо дипломатических вещей», – призвал Денисенко

«Сейчас Путин готов к определённым наступательным действиям, и если мы потянем время, тогда появляется больше точек для разговоров, для возможных коммуникаций. Я не имею в виду Украина – РФ, но по линии Россия – другие страны», – добавил бывший парламентарий.

В свою очередь, эксперт Дипломатической академии Украины Елена Снигирь выразила опасение, что Россия использует призывы Донецка и Луганска ввести войска для легализации своего военного присутствия в ЛДНР в качестве миротворцев.

«А может не использовать и сделать это элементом по отвлеканию внимания от того, что они собираются, на самом деле, делать. А по правде, мне очень не нравится их активность в Крыму и в Азовском море.

То есть ДНР, ЛНР и обострение на Востоке – это могут быть элементы отвлечения внимания от их основного направления их удара. Поэтому слушать надо, но готовиться надо к удару там, где мы меньше всего защищены», – озвучила альтернативный вариант Снигирь.