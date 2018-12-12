В Киеве три антихриста готовятся вцепиться друг другу в глотки

12.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко, главарь киевских раскольников Филарет и Константинопольский патриарх Варфоломей умудрились перегрызться накануне своего так называемого “объединительного собора”.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верх цинизма – вечно пьяный Порошенко со своими наполеоновскими замашками, который решил создать автокефалию на пустом месте и Филарет, который вдруг проснулся и говорит: «Нет, я буду патриархом, а схема избрания следующая: 40 человек от меня, 12 человек от так называемой автокефальной церкви и 3-4 перебежчика от УПЦ». Фантастика! Даже предатель и негодяй Варфоломей говорит: «Может других священников подтянем, мирян?» «Нет, попробуй если так, мы будем мешать проведению Собора!» – заявил эксперт.

«Три антихриста: один пьяный Порошенко, дегенерат чёртов, второй – выживший из ума, преданный анафеме предатель и негодяй Филарет, а третий – это вообще чудо, «Патриарх Константинопольский» – креститесь и плюйтесь, это антихрист! Как мог человек православный, грек, служить в армии государства, которое уничтожило его соплеменников?

Это три антихриста, три негодяя! Они хотят провести театральное представление под названием «создание новой соборной церкви», но и тут они между собой грызутся – потому что они свиньи собачьи и никакого отношения к христианству не имеют», – добавил Семён Багдасаров.