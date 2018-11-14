В Киеве троллят Порошенко

14.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Рекламная кампания, запущенная в Киеве от имени «Партии регионов», на самом деле может быть троллингом бывших «регионалов», осевших в разных партиях и фракциях, и направлена против президента Петра Порошенко.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили украинские эксперты.

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Так, по мнению эксперта Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимира Воли, заказчиком кампании против БПП может выступать, в том числе, главный конкурент Порошенко – Юлия Тимошенко.

«Думаю, что это чей-то политтехнологический ход, политический удар. С одной стороны, напрашивается подозрение, что это удар по БПП, потому что Юлия Тимошенко, и не только она, но и другие оппозиционные власти, политики разной идеологической направленности акцентировали периодически внимание на том, что в БПП много бывших членов ПР. Это одно предположение.

Вместе с тем нельзя исключать, что это некая группа, которая решила провести такую антисистемную акцию, потому на самом деле бывшие члены ПР находятся в составе многих политических сил, где-то их больше, где-то их меньше, люди, которые, возможно, и не были членами ПР, но были членами фракций ПР, находятся сейчас в разных политических силах. Антисистемная акция, протест против старого политикума, это могут быть какие-то активисты или младореформаторы. Однозначно, что это политтехнологический ход, что это к выборам. И то, что это направлено против власти нынешней и бывшей», – говорит Воля.

С тем, что «реинкарнация» регионалов бьет по действующей власти, согласен и директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

«Я думаю, это контрпропаганда в отношении Порошенко, такой троллинг, который будет продолжаться. Будет идти по идеологической линии – в том духе, что не поменялась система после Евромайдана, что она основана на тех же принципах, что и до Майдана, и на тех же людях во многом, что и до Майдана, только с ухудшением ситуации по всем параметрам. Кто именно за этим стоит, пока тяжело сказать, в ходе дальнейшем этой кампании – я уверен, что кампания будет продолжаться –можно будет попробовать определить, кто организатор этой контрпропаганды. Вполне вероятно, что это Тимошенко или кто-то другой из оппонентов Порошенко, но пока однозначно утверждать тяжело», не исключает Филиндаш.

А директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник увидел в рекламе ПР участие бывших членов этой политсилы. При этом, эксперт отмечает, что у регионалов все еще высоки шансы на проход в парламент на будущих выборах.

«Похоже на почерк кого-то из бывших, кого-то из тех, кто уехал из Украины. Это политтехнологическая вещь, напоминание о том, что в составе БПП много представителей бывшей Партии регионов. В то же время не все так просто с этим проектом, говорили о том, что заработал сайт, но это копия, это клон. Документы ПР сегодня находятся в киевских сейфах, и, по моей информации, они не запускались в работу, но в то же время интерес к реанимированию проекта ПР есть.

Социология показывает, что если этот проект восстанавливать, и там появятся знакомые лица по Партии регионов, то потенциально эта политическая сила могла бы бороться за попадание в парламент, т.е. преодолевать 5% барьер. Интерес есть, и нельзя исключить, что мы можем увидеть ПР на парламентских выборах 2019 года, ведь её деятельность не запрещена, и каких-либо законных ограничений для неё нет. Электорат частично сохранился, потому что для части людей эпоха ПР – это эпоха экономического роста и стабильности», – отмечает Бортник.

В то же время, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков говорит, что реклама Партии регионов может быть направлена и на избирателя из юго-востока и служить отвлекающим маневром, который позволит лишить разрозненную оппозицию голосов.

«Можно заподозрить, что это какое-то отвлечение внимания, то есть не позитивная реклама за ПР, а обманное действие, которое для того, чтобы кого-то скомпрометировать или выставить в неприглядном свете. А сайт не работает в полную нагрузку, как это могло бы быть. Мне кажется, что здесь два варианта, хотя пока, наверно, еще рано об этом говорить – или кто-то действительно пытается поднять бренд ПР и с ним начать суетиться во время президентской кампании, а потом участвовать в парламентской, но мне кажется, это малоперспективно, потому что ПР скомпрометирована как политическая сила, очень трудно в неё, если вообще возможно, сейчас вдохнуть какую-то новую жизнь.

А второе – это, возможно, попытка скомпрометировать этот условный юго-восток, может быть, это отвлекающий маневр для избирателей юго-востока, чтобы не допустить объединения условного юго-востока вокруг одного кандидата в президенты. Мне кажется, этот вариант более вероятен», сказал Рудяков.