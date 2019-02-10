10.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Брат одного из подстрекателей Евромайдана Мустафы Найема – экс-боевик АТО Маси Найем добился штрафа в размере 96.5 тысяч гривен телеканалу NewsOne.

Такое решение вынес Нацсовет по ТВ и радиовещанию Украины, сообщил Найем в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для жалобы стали слова ведущего телеканала Вячеслава Пиховшека: «…Мы живем в обществе, которое устроено по принципу тотального беспредела. Любой человек, который называет себя ветераном АТО, считает, что у него есть индульгенция на убийство или он может убивать…».

«В ответ на наши письма, телеканал отказался решить конфликт в досудебном порядке, признать недостоверными оспариваемые высказывания и извиниться перед сообществом ветеранов АТО. Более того, ведущий Пиховшек в одном из эфиров заявил, что «не знает о честь, достоинство и деловую репутацию брата народного депутата Мустафы Найема», – возмущается экс-боевик.