В Киеве у уклонистов от налогов изьяли 62 кг золота

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевские правоохранители разоблачили и ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовления и реализации ювелирных изделий, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, было изъято более 62 кг золота.

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По данным прокуратуры, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), установлена группа лиц, которые на территории города Киева, используя подконтрольные ФОПы, организовали противоправную деятельность по скупке лома драгметалла у населения и ломбардов с последующим переплавкой, нелегальным изготовлением и продажи с сокрытием фактических объемов реализации, в результате чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

“В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн грн, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность”, – говорится в сообщении.