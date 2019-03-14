14.03.2019, Киев, Михаил Рябов
В Киеве убили пропагандиста Порошенко
Сотрудник администрации президента Украины Александр Бухтатый обнаружен мертвым в Шевченковском районе Киева со следами насильственной смерти.
Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».
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Тело чиновника обнаружено на улице Багтовутовской случайными прохожими в 8 часов утра неподалеку от недавно построенного храма.
Погибший, 1973 года рождения, занимал должность главного консультанта Главного департамента информационной политики администрации президента Украины – то есть, ведомства, отвечающего за пропаганду в пользу Порошенко и формирование его имиджа.
На месте работают криминалисты.
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