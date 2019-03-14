Выборы
//exit;
14.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Криминал, Пропаганда, Украина
Просмотров:

В Киеве убили пропагандиста Порошенко

Сотрудник администрации президента Украины Александр Бухтатый обнаружен мертвым в Шевченковском районе Киева со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Тело чиновника обнаружено на улице Багтовутовской случайными прохожими в 8 часов утра неподалеку от недавно построенного храма.

Погибший, 1973 года рождения, занимал должность главного консультанта Главного департамента информационной политики администрации президента Украины – то есть, ведомства, отвечающего за пропаганду в пользу Порошенко и формирование его имиджа.

На месте работают криминалисты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть