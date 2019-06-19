В Киеве убит один из главных пропагандистов войны Тымчук

19.06.2019, Киев, Михаил Рябов

В Киеве убит один из главных пропагандистов войны – депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает киевская журналистка Оксана Денисова, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным журналистки, Тымчук скончался от огнестрельного ранения в голову.

Экс-сотрудник Минобороны Украины Тымчук после Евромайдана был избран депутатом Верховной Рады от партии Арсения Яценюка.

Он курировал проект «Информационное сопротивление», которое запускало в СМИ различные фейки об «агрессии России», вело кампанию по расчеловечиванию населения ЛДНР и против УПЦ МП .