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Посольство США в Киеве подтвердило информацию украинских СМИ о том, что накануне в пятизвездочном отеле «Хилтон» было обнаружено тело атташе без признаков насильственной смерти.

«Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, работавшего под руководством руководителя миссии в посольстве в Киеве. Мы не можем предоставить дальнейшие комментарии по соображениям конфиденциальности».

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Переехавшая в Донецк из Киева адвокат Татьяна Монтян утверждает, что покойный входил в число прибывших на Украину проверяющих расходования западной помощи. Известно, что он приехал 15 июня.

«Шлюхи и кокс до добра не доводят», – комментирует Монтян.

А вот еще один политэмигрант, общественник Александр Скубченко, намекает, что американец мог раскопать компромат на украинскую верхушку, за что и лишился жизни.

«Только прибыл в Киев для установления фактов воровства на Украине денег США, и не сложилось — сразу умер. Так бывает, просто совпадение», – язвительно отмечает Скубченко.

«Учитывая, что украинский кейс для госдепа – это не только большая политика и карьерные возможности, но и большая украинская коррупция (не говоря уже об огромных потоках «черного нала», «присосавшись» к которым, можно обеспечить себе безбедную старость), версия, что американцу просто «внезапно поплохело», выглядит довольно наивной», – соглашается военкор Юрий Котёнок.