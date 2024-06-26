В Киеве убит сотрудник посольства США, раскопавший компромат на Зе-банду

Михаил Рябов.  
26.06.2024 22:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Политические убийства, Происшествия, США, Украина


Посольство США в Киеве подтвердило информацию украинских СМИ о том, что накануне в пятизвездочном отеле «Хилтон» было обнаружено тело атташе без признаков насильственной смерти.

«Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, работавшего под руководством руководителя миссии в посольстве в Киеве. Мы не можем предоставить дальнейшие комментарии по соображениям конфиденциальности».

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Посольство США в Киеве подтвердило информацию украинских СМИ о том, что накануне в пятизвездочном...

Переехавшая в Донецк из Киева адвокат Татьяна Монтян утверждает, что покойный входил в число прибывших на Украину проверяющих расходования западной помощи. Известно, что он приехал 15 июня.


«Шлюхи и кокс до добра не доводят», – комментирует Монтян.

А вот еще один политэмигрант, общественник Александр Скубченко, намекает, что американец мог раскопать компромат на украинскую верхушку, за что и лишился жизни.

«Только прибыл в Киев для установления фактов воровства на Украине денег США, и не сложилось — сразу умер. Так бывает, просто совпадение», – язвительно отмечает Скубченко.

«Учитывая, что украинский кейс для госдепа – это не только большая политика и карьерные возможности, но и большая украинская коррупция (не говоря уже об огромных потоках «черного нала», «присосавшись» к которым, можно обеспечить себе безбедную старость), версия, что американцу просто «внезапно поплохело», выглядит довольно наивной», – соглашается военкор Юрий Котёнок.

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