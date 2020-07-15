В Киеве убит спившийся «важняк» СБУ, репрессировавший Донбасс

15.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня ночью в Оболонском районе Киеве обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2-го отдела 1-го управления досудебного управления ГСУ СБУ Роман Закладный.

Об этом сообщили несколько источников, имеющих отношение к расследованию этого дела, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что полковник был без обуви, с вывернутыми карманами и кровью на голове. Также отсутствовали два его мобильных телефона.

Также указывается, что Закладный расследовал уголовные дела, связанные с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Примечательно, что 15 июля 2020 года следователь должен был уйти в отставку.

В свою очередь интернет-портал «Детектив INFO» пишет, что у погибшего были проблемы с дисциплиной на работе из-за злоупотребления алкоголем.

«От него требовалось либо привести себя в порядок и стать, так сказать, на путь исправления, либо он покинет ряды спецслужбы. Вероятно, что Роман Анатольевич не прислушался к пожеланиям своих коллег и руководства. Последними днями он преимущественно тратил время на то, чтобы найти компанию и выпить. Его неоднократно видели в нетрезвом состоянии, а с учетом его проблем со здоровьем вредная привычка могла привести к летальному исходу », – сказал источник портала в СБУ.

По его словам, признаков насильственной смерти не обнаружены, а ссадины объясняются выяснением отношений с собутыльниками.

Тем не менее по факту гибели следователя СБУ возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 115 УК Украины).