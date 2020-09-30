В Киеве убита сотрудница посольства США – пробит затылок

30.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве на улице Толбухина обнаружили без сознания сотрудницу посольства США Санвер Никаело с травмой головы. Несмотря на госпитализацию, она скончалась в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе киевского отделения полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 30 сентября, на спецлинию 102 в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы.

По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб.

Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При досмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в больничном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

В настоящий момент установлено, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами.

Тем не менее, в близком к Офису президента Владимира Зеленского Telegram-канале «Легитимный» опубликовали версию, что скончавшаяся, скорее всего, попала под поезд.

«Говорят, вероятнее всего зацепил проезжающий мимо поезд. Она делала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках.

Наш источник в правоохранительных органах сообщает, что рассматривается ещё, что кто-то мог толкнуть Санвер Никаело под движущий поезд. Поэтому версия убийство также фигурирует. Офис Президента уже в курсе этой истории – это дело поручат вести «лучшим» следователям Киева, а также подключат СБУ, так как есть вероятность «внешнего» вмешательства», – сообщает телеграм-канал.

Между тем, в СМИ также сообщают, что при первичном осмотре у женщины обнаружена глубокая рана в затылочной части головы.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук выразил уверенность, что это было предумышленное убийство.

«Это 100% преднамеренное убийство. У правоохранителей есть описание предполагаемого убийцы. Идут поиски.

Самое главное установить мотив убийства», – написал он в соцсети.