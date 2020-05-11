В Киеве учили журналистов-пропагандистов, как правильно ненавидеть крымчан и дончан

11.05.2020, Киев, Игорь Петров

«Постоянный представитель президента Украины по Крыму» Антон Корниевич провел для украинских «журналистов» вебинар, посвященный правильной подаче информации, касающейся Крыма, в украинских СМИ.

На пропагандистской лекции Кориневич представился преподавателем Киевского института международных отношений КНУ им.Шевченко и юристом-международником, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, СМИ Украины могут употреблять термин «аннексия», поскольку аннексия всегда является незаконной, а также термин «временно оккупированный». Россию следует называть «агрессором», а пророссийски настроенных крымчан – «коллаборнатами», а такие термины как «ополченец» употреблять нельзя, поскольку он «слишком позитивный», – заявил «международник».

«Если мы говорим о т.н. крымской самообороне, которая участвовала во всех этих процессах, то мы можем говорить, что это была организованная группа, которая была под контролем Российской Федерации. Вы так же можете называть их сепаратистами, но сепаратизм – это не четкая юридическая категория.

Так же как использование термина «повстанцы»: я всегда говорю, что в Киеве есть улица Народного ополчения, это же позитивная коннотация. Если мы будем употреблять такие термины, как ополчение какого-то Донбасса, ополченцы или еще что-то, мы тоже можем натолкнуться, что люди могут подумать, что мы позитивно воспринимаем этих людей.

Можем ли мы называть пророссийских крымчан коллаборантами? Да. Коллаборант – это тот, кто сотрудничает с государством-оккупантом. Поэтому, да. Надо уже смотреть конкретнее на то, какая граница этой коллаборации – или это участие в администрировании, или это совершение международных преступлений. Но коллаборантом – да», – внушал пропагандистам пропагандист.

Он также пояснил, что остановка поставок воды в Крым – это не санкция против России, а форма давления, а в юридических документах Крым надо упоминать только вместе с Севастополем.

«Временная приостановка водопоставки – это, скорее форма давления, абсолютно правильная, потому что мы знаем из исследований, из мысли специалистов-экспертов, вопрос поставок воды – это вопрос, который государству-оккупанту очень тяжело решить самостоятельно, если не невозможно. Украина не должна решать вопросы государства-оккупанта за него.

«Временно оккупированный Крым» – в общих статьях можно употреблять такой термин, на международных мероприятиях, когда мы говорим о Крыме в целом. Когда мы пишем нормативно-правовые акты, для нас важно говорить и «Автономная республика Крым» и «город Севастополь» чтобы, во-первых, этот Севастополь никуда не выпал. В юридических документах надо употреблять термин ««временно оккупированная территория Автономной республики Крым и города Севастополь»», – наущает Корниевич.