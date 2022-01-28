В Киеве удивляются, как Лукашенко до сих пор не послал Украину к… Тихановской

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря ни на что, продолжает помогать Украине с поставками электроэнергии и горючего.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем пускать танки, если довольно серьёзного эффекта можно добиться с помощью телефона. Обратите внимание, ведь не так давно у нас начались проблемы с электроэнергией, вчера отключились два атомных энергоблока, это минус 2 тысячи МВт. Это колоссальная проблема для энергосистемы Украины», – сказал эксперт.

«Кто подставил плечо? Беларусь. А ведь Александр Григорьевич с присущим ему чувством юмора мог отправить за электроэнергией к госпоже Тихановской, но, тем не менее, помог. Идёт дизель, не сворачивается торговля», – резюмировал Золотарёв.