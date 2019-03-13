В Киеве угрожают археологам отбить желание работать в Крыму

13.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Российские и иностранные археологи, участвующие в раскопках в Крыму, а также организации, которые они представляют, могут попасть под санкции.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире UATV заявила экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова.

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По ее словам, создание такого санкционного списка археологов должно «отбить» у их коллег желание работать в Крыму.

«Я считаю, что мы должны вводить санкции в отношении тех археологов, иностранных археологов, которые находятся на территории Крыма и осуществляют эти раскопки. Это и санкт-петербургские музейные учреждения, институт археологии РАН, соответствующие институции Республики Татарстан, которые проводят там археологические исследования.

Мое субъективное мнение – мы должны начинать вводить эти санкции, потому что наше научное сообщество – это среда, в которой авторитет ученого высоко ценится, и присутствие того или иного человека, присутствие того или иного учреждения в подобных списках, оно будет серьезно сказываться на авторитете этих музейных учреждений и отдельных личностей», – заявила Аблялимова.