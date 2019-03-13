Выборы
//exit;
13.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
История, Крым, Наука, Политика, Украина
Просмотров:

В Киеве угрожают археологам отбить желание работать в Крыму

Российские и иностранные археологи, участвующие в раскопках в Крыму, а также организации, которые они представляют, могут попасть под санкции.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире UATV заявила экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, создание такого санкционного списка археологов должно «отбить» у их коллег желание работать в Крыму.

«Я считаю, что мы должны вводить санкции в отношении тех археологов, иностранных археологов, которые находятся на территории Крыма и осуществляют эти раскопки. Это и санкт-петербургские музейные учреждения, институт археологии РАН, соответствующие институции Республики Татарстан, которые проводят там археологические исследования.

Мое субъективное мнение – мы должны начинать вводить эти санкции, потому что наше научное сообщество – это среда, в которой авторитет ученого высоко ценится, и присутствие того или иного человека, присутствие того или иного учреждения в подобных списках, оно будет серьезно сказываться на авторитете этих музейных учреждений и отдельных личностей», – заявила Аблялимова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть