17.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Украина
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В Киеве угрожают Донбассу и Крыму «гибридным судом»


На Украине нужно создать специализированный суд, который будет рассматривать уголовные дела в отношении крымчан и жителей ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявила экс-депутат Верховной рады Светлана Залищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, речь может идти о сотнях таких дел.

«С моей точки зрения, чего нам не хватает, наверное, – это, я бы вообще говорила о создании суда в Украине, возможно, гибридного суда или национального суда, который бы рассматривал исключительно дела, связанные с оккупацией и аннексией и Крыма, и Донбасса.

Мы пошли в очень много судов – и Международный уголовный суд ООН, и так далее, но мы должны быть сознательны, что, например, в Международном уголовном суде, если и будут привлечены к ответственности, то это единицы людей, пять максимум. Это главнокомандующие, силовики. А мы можем говорить, что у нас люди, в отношении которых мы должны вести уголовные дела, их сотни и в Крыму, и на Донбассе. Потому я бы считала целесообразным создание такого суда, который постоянно бы рассматривал эти дела. Крымская прокуратура работала бы для того, чтобы их расследовать», – заявила Залищук.

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