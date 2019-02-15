В Киеве угрожают Ле Пен и Асаду за визит в Крым
В случае посещения Крыма без согласования с Киевом французский оппозиционер Мари Ле Пен окажется в украинском санкционном списке, а с «угождающим своим кремлёвским хозяевам» президентом Сирии Башаром Асадом разберутся западные «союзники».
Об этом в эфире телеканала «112» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Взгляды Ле Пен известны, но она не является официальной персоной, не является представительницей французского парламента. Мы уверены, что МИД Украины отправит определённые ноты в МИД Франции. В случае такого визита мадам Ле Пен в обязательном порядке попадёт в санкционный список», – ответил он на вопрос о том, что предпримет Украина в случае прибытия на Ялтинскую экономическую конференцию в Крыму президента Сирии Башара Асада и французского оппозиционера Мари Ле Пен.
По мнению Туки, на президента Сирии Башара Асада, который прибудет в Крым якобы для того, чтобы «угодить кремлёвским хозяевам», должны повлиять украинские «союзники».
«Что касается Асада – я не знаю. Возможно, будет разговор с послом Сирийской республики для того, чтобы объяснить ему позицию Украины. Если президент Асад не среагирует, а это вполне возможно, учитывая его зависимость от Российской Федерации…
Он может полностью проигнорировать предупреждение со стороны Украины, чтобы угодить своим хозяевам с Кремля. В таком случае могут быть предприняты определённые действия со стороны наших союзников», – пригрозил националист.
Метки: Башар Асад, Георгий Тука, Крым, Марин Ле Пен, Сирия, Статус Крыма
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