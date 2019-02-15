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15.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В Киеве угрожают Ле Пен и Асаду за визит в Крым

В случае  посещения Крыма без согласования с Киевом французский оппозиционер Мари Ле Пен окажется в украинском санкционном списке, а с «угождающим своим кремлёвским хозяевам» президентом Сирии Башаром Асадом разберутся западные «союзники».

Об этом в эфире телеканала «112» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взгляды Ле Пен известны, но она не является официальной персоной, не является представительницей французского парламента. Мы уверены, что МИД Украины отправит определённые ноты в МИД Франции. В случае такого визита мадам Ле Пен в обязательном порядке попадёт в санкционный список», – ответил он на вопрос о том, что предпримет Украина в случае прибытия на Ялтинскую экономическую конференцию в Крыму президента Сирии Башара Асада и французского оппозиционера Мари Ле Пен.

По мнению Туки, на президента Сирии Башара Асада, который прибудет в Крым якобы для того, чтобы «угодить кремлёвским хозяевам», должны повлиять украинские «союзники».

«Что касается Асада – я не знаю. Возможно, будет разговор с послом Сирийской республики для того, чтобы объяснить ему позицию Украины. Если президент Асад не среагирует, а это вполне возможно, учитывая его зависимость от Российской Федерации…

Он может полностью проигнорировать предупреждение со стороны Украины, чтобы угодить своим хозяевам с Кремля. В таком случае могут быть предприняты определённые действия со стороны наших союзников», – пригрозил националист.

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