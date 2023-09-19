В Киеве угрожают пошлинами на польские товары

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Вместо того, чтобы считать себя вечно обязанными, поляки относятся к украинцам как к неблагодарным должникам.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сами себе сформировали миф, что защищаем поляков от России. И исходя из этого мифа мы очень обижаемся на поляков, что они вводят такие ограничения на экспорт украинского зерна. Да, если бы это существовало в реальности, это казалось бы большим свинством со стороны Польши – мы тут проливаем за них кровь, а они занимаются меркантильными интересами. Но поляки так не считают, что мы защищаем их от России. Поляки считают, что от России их защищает НАТО и американский ядерный зонтик. И, возможно, они будут в чём-то правы. Исходя из этого, они нам ничего не должны. Наоборот, они считают, что это мы им должны. Потому что они сильно помогли нам во время войны – приняли полтора миллиона беженцев, выделяют нам помощь, создали крупнейший военный хаб, являются большим тылом для Украины. И они считают, что это мы неблагодарные», – сказал Кущ.

Он призвал ввести пошлины и квоты на польские товары.

«Я удивлён, почему Украина до сих пор не вводит ассиметричные пошлины и квоты на польские товары. Особенно на те, которые успешно производятся на Украине. Например, правительство поддерживает садоводство, есть даже специальные госпрограммы – и почему Украина не может вести пошлины на польские фрукты? Почему Украина не может ввести на польское молоко, йогурты, сыры, не можем поддержать свою молочную отрасль с помощью этих мер? Почему не вводим пошлины на польские ягоды, свинину, говядину. Пошлины – это абсолютно цивилизованный механизм, это не так страшно, как об этом говорят. Это мы сделаем в одностороннем порядке. А деньги, которые мы бы получали от пошлин, мы могли бы направлять на поддержку украинских фермеров, которые пострадали в результате блокировки экспорта зерна», – резюмировал экономист.