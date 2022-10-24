В Киеве угрожают «прожечь Россию вглубь на 100 километров»

24.10.2022  10:39 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина должна создать на территории России буферную зону глубиной 100 километров.

Об этом в эфир телеканала «Дом» заявил бывший украинский летчик, военный эксперт Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна создать на территории России буферную зону глубиной 100 километров. Об этом в...

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«Буферная зона ракетные возможности врага ограничивать не будет, буферная зона может ограничить использование армейских систем артиллерийских. Да, буферная зона должна составлять примерно до 100 километров. Артсистемы от 25 в среднем километров до РСЗО, некоторые «Смерчи» – 70 километров, а ракеты С-300, их можно также понимать, как РСЗО, ракеты С-300 «земля-земля», которыми пользуются россияне, они их переделали, это около 100 километров», – сказал эксперт.

«Поэтому нам надо минимум зону буферную 100 километров. То есть прожигать российскую территорию на эту глубину, уничтожая все военные объекты, которые можем достать», – заявил Свитан.

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