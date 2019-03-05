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05.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, Украина
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В Киеве угрожают сдержать Россию своими ракетами

Украине для своей безопасности нужно наладить производство боевых ракет.

Об этом на круглом столе в Киеве, посвященном денонсации ДРСМД и ее последствиям для Украины и международной безопасности, заявила Полина Синовец доцент Одесского национального университета, руководитель Одесского Центра по вопросам нераспространения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Производство ракет своими силами и размещение их на передовых рубежах с целью сдерживания против России более реалистично, чем вступление Украины в НАТО, потому что наиболее негативный сценарий, как Москва могла бы отреагировать на выход США из договора о РСМД, это то, что натовские ракеты будут размещены на территории Украины.

Производство своих ракет – это более реалистический с точки зрения сопротивления России вариант. Со стороны НАТО риторика всегда ведется о том, что мы будем защищать наших членов и не будем защищать Украину. Это уже так очевидно, что сейчас нельзя представить сценария, что НАТО пойдет на эскалацию конфликта с Россией ради Украины. На данный момент это невозможно», – сказала эксперт.

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