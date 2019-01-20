В Киеве угрожают ударить по России первыми

20.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине необходимо немедленно идти в наступление, чтобы разгромить Россию и победить в войне, которая длится более трёхсот лет. Об это в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил командир батальона «ОУН», главарь одноименной группировки Николай Коханивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина может остановить Россию, и Россия обязательно развалится, когда получит военное поражение в войне с нами. А это возможно, если мы по-настоящему возьмёмся за войну, а не за какой-то Минский формат или ещё какие-то переговоры, что нам навязывают. Мы должны с ними воевать, в действительности, эта война уже длится более трёхсот лет», – заявил Коханивский.

Другой гость студии, политический эксперт Валентин Гладких не разделил воинственного настроения националиста.

«На сегодняшний день приоритетом Украины является, и украинские военные как раз эту задачу сегодня и выполняют – они выигрывают время, чтобы у нас была возможность окрепнуть экономически, дипломатически, чтобы в результате это реализовалось в укреплении армии. И когда у нас будет больше сил, чем у русских, тогда будем говорить про то, что, возможно, есть военное решение. Но лично я даже будущей перспективе не вижу военного решения этого конфликта», – сказал Гладких.

Однако главарь ОУН продолжал настаивать на своём.

«В девяностых годах маленькая Чечня противостояла огромной российской военной машине, и в первой чеченской кампании победила, потому что хотела воевать. У неё не было ни артиллерии, ни самолётов, ни вертолётов, были какие-то самодельные миномёты, какая-то самодельная взрывчатка, автоматы, гранатомёты – вот и вся их «артиллерия». Но они победили, потому что хотели», – напомнил националист.

«У нас есть артиллерия, опытные солдаты, которые хотят воевать, которых сегодня выдавливают из войска. У нас всё-таки есть воздушный флот, танки, пушки. Мы можем сейчас воевать с Россией. Когда Россия перейдёт в наступление, а она рано или поздно перейдёт, если мы будем молчать, она почувствует, когда мы будем максимально политически слабы, она ударит. Это вопрос времени, потому нам нужно бить первыми», – добавил Николай Коханивский.