В Киеве угрожают «ударить по Владивостоку»

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Новости Украины

Украина намерена работать с различными российскими регионами и этносами, делая ставку на внутреннюю дестабилизацию и дальнейшую дезинтеграцию страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил руководитель аналитического отдела спонсирующего ВСУ фонда «Вернись живым» Антон Муравейник, рассказавший о закрытом исследовании, посвященном теме «распада России».

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«Прежде всего хочу предупредить, что в целях безопасности мы не можем раскрывать некоторые детали исследования. Его полная версия будет закрытой, а результаты предоставлены стейкхолдерам [заинтересованным сторонам] — украинским госучреждениям и организациям и, возможно, частично международным партнерам. Если в двух словах, то рабочее название этого исследования: Трансформация российской государственности. Работу над ним мы начали в июле-августе 2021 года. Дело в том, что, по мнению наших специалистов, Украина делала недостаточно для полномасштабного противодействия Российской Федерации. Поэтому мы решили подумать над тем, что нужно сделать с Россией, чтобы она перестала представлять Украине угрозу», – сказал Муравейник.

Он обратил внимание, что Россия составлена из разных по происхождению и составу частей, имеющих разный этнический состав.

«Идея состоит в том, чтобы в дальнейшем работать с конкретными народами, этносами и национальностями в конкретных регионах. Только в результате длительного взаимодействия и тщательного изучения региона, можно будет говорить о понимании хоть какого-то потенциала к национально-освободительным движениям. Это игра в долгую», – отметил эксперт.

По его словам, особое внимание уделено кибербезопасности и киберсектору в целом.

«Дело в том, что у нас много говорят о кибербезопасности, но мало о кибератаке. В развитых странах уже давно есть понимание: киберпространство это — поле боя. И для нас киберсектор очень перспективен, потому что мы просим у американцев ракеты ATACMS с дальностью поражения 300 км (и это классно), но в киберпространстве, как говорит мой коллега, мы можем ударить условно по Владивостоку», – отметил собеседник издания.

Он также надеется на санкции, которые нанесут ущерб российской экономике, после чего появится потенциал для «недовольства, радикализации и, в некоторых случаях, центробежных движений».

«При этом следует понимать, что вряд ли, чтобы что-то «такое» произошло и вся Россия сама по себе взяла и распалась. Поэтому рассчитывать на это не стоит, а следует работать, изучать врага и его слабые места и показывать, куда бить или что нужно сделать, чтобы ударить. Именно это мы и делаем в нашем исследовании», – резюмировал Муравейник.