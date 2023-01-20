В Киеве угрожают ударом по «Крымскому титану»

После передачи Киеву американцами ракет для «Хаймарс» дальностью до 160 километров под угрозой оказался химический завод «Крымский титан».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымский перешеек мы бы накрыли и собственными средствами поражения, речь идёт о «Хаймарсах» с дальностью до 85 км. Это уже находилось под огневым поражением ВСУ.

Сейчас мы можем говорить, что предоставление нам средств поражение дальностью более 150 километров, что значительно улучшит тактико-технические характеристики и возможности ликвидации баз скопления, мест хранения и соответственного нарушения локаций оккупационных войск. Есть у меня сдержанный оптимизм, что мы сможем дотянуться и до Джанкоя. Я не исключаю «бавовны» и на этих ключевых объектах российской военной инфраструктуры.

Более того, этого не исключают и русские, в Армянске, это глубокий тыл, на территории Крымского «Титана» сконцентрированы подразделения ВС противника. Речь о том, что РФ, прекрасно понимая, что возможность дальнейшего сценария, а это деоккупация Крыму, перешла к тактике создания искусственных техногенных катастроф. То есть та тактика, которая была отработана на ЗАЭС, когда не только Украину, но и весь цивилизованный мир пугали возможностью ядерного загрязнения», – сказал киевский эксперт.