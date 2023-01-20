В Киеве угрожают ударом по «Крымскому титану»
После передачи Киеву американцами ракет для «Хаймарс» дальностью до 160 километров под угрозой оказался химический завод «Крымский титан».
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Крымский перешеек мы бы накрыли и собственными средствами поражения, речь идёт о «Хаймарсах» с дальностью до 85 км. Это уже находилось под огневым поражением ВСУ.
Сейчас мы можем говорить, что предоставление нам средств поражение дальностью более 150 километров, что значительно улучшит тактико-технические характеристики и возможности ликвидации баз скопления, мест хранения и соответственного нарушения локаций оккупационных войск. Есть у меня сдержанный оптимизм, что мы сможем дотянуться и до Джанкоя. Я не исключаю «бавовны» и на этих ключевых объектах российской военной инфраструктуры.
Более того, этого не исключают и русские, в Армянске, это глубокий тыл, на территории Крымского «Титана» сконцентрированы подразделения ВС противника. Речь о том, что РФ, прекрасно понимая, что возможность дальнейшего сценария, а это деоккупация Крыму, перешла к тактике создания искусственных техногенных катастроф. То есть та тактика, которая была отработана на ЗАЭС, когда не только Украину, но и весь цивилизованный мир пугали возможностью ядерного загрязнения», – сказал киевский эксперт.
«Теперь они перешли к возможности и химического загрязнения. Напомню, «Крымский титан» – это достаточно опасное производство. Летом прошлого года во время учений оккупационной армии русские попали в отстойники «Крымского титана», что привело к резкому ухудшению экологической ситуации не только в Армянске, но и на территории оккупированного полуострова.
Это опасные сигналы, которые свидетельствуют о том, что РФ более чем реально рассматривает сценарий именно военной деоккупации Крыма», – добавил Снегирев.
Спасибо!
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