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21.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Политические репрессии, Россия, Русская Весна, Севастополь, Украина
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В Киеве угрожают уголовным преследованием 16 тысячам жителей Крыма

Украинские силовики подозревают в госизмене не менее 16-ти тысяч крымчан, работавших в государственных органах власти на момент воссоединения полуострова с Россией. Об этом в интервью изданию «The Babel» заявил прокурор так называемой «Прокуратуры АРК» Гюндуз Мамедов.

По его словам, из этого числа, за пять лет в суд направлен только 71 обвинительный акт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На момент оккупации Крыма и Севастополя на территории полуострова было 16 правоохранительных органов и государственных учреждений, работники которых подозреваются в измене. Мы идентифицировали 16 тысяч человек. По 107 из них мы начали уголовные производства. В суд направили 71 обвинительный акт. 300 лицам сообщили о подозрении. Ждем результатов. Суды неохотно рассматривают дела по таким статьям. В частности, это связано с тем, что к 2014 году судебной практики по данной категории дел практически не было. В большинстве дел идет ли «заочное рассмотрение», – заявил Мамедов.

Кроме того, «прокурор» добавил, что украинские силовики идентифицировали еще 900 членов крымской самообороны, в отношении пятерых из них возбудили уголовные дела, а еще 128-ми объявили о подозрении.

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