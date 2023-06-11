В Киеве угрожают захватить Крым раньше, чем Донбасс

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В строительстве оборонительных сооружений ВСУ есть чему поучиться у ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил в прошлом участник карательной операции против ЛДНР, первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук.

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«Военные мотивированы. Все ждут контрнаступление и готовы идти освобождать свои территории. Потому что никто здесь не собирается что-то отдавать или дарить. Все решительно настроены и хотят выбить кацапов за пределы территории. Все понимают тяжесть потерь, но это нас не остановит», – сказал Грищук.

При этом он предостерегает от недооценки русских, отмечая, что по некоторым параметрам они воюют лучше.

«Например, по инженерным укреплениям. Они в этом плане воюют по книгам. Но у русских всегда выкопаны окопы, системы связи отлажены. Система РЭБ, передачи сообщений. Потому что ты сталкиваешься с их организацией по перехватам или даже когда заходишь на их позиции, видишь, как они обустроены. Нам даже есть чему поучиться. Это враг, который может учиться на своих ошибках. Возможно, не на всех, но учится», – считает собеседник издания.

При этом он уверяет, что «Крым будет отбить легче, чем восточный регион».

«Потому что это вопрос логистики. Если мы перебьем пути поставки – а с высокоточным ракетным вооружением, которое имеем, это не так сложно – то все должно получиться. Напротив, у Донетчины и Луганщины есть сухопутная граница с Россией и большие возможности для снабжения А кто выиграет логистику, тот выиграет войну. Кто обеспечит логистику и связь, будет иметь стратегическое преимущество. В Крыму это будет проще. Нужно перебить азовский коридор, а морем особо не поснабжаешься – потому что есть дроны и ракеты, которые это могут останавливать. Но нужно ставить себе цели и на Донбасс, и на Крым. И выполнять», – резюмировал Грищук.