В Киеве угрожают захватом территорий России и массовой депортацией русского населения

Новости Украины

На ядерную угрозу со стороны РФ Украина должна действовать на упреждение, объявив претензию на незаражённую российскую территорию, откуда нужно будет выселить всё русское население методами времён Первой мировой войны.

Об этом на своём канале заявил находящийся в розыске в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если русские нанесут по нам тактический ядерные удары, то Украина уже сейчас на опережение должна говорить о том, что мы должны будем получить территориальную компенсацию от России. Чтобы незаражённые территории. Хотя, тут нас будут успокаивать, что тактические ядерные удары, они не такие, не такое заражение, как если в случае со стратегическим ядерным оружием наносятся удары. Но час от часу не легче», – сказал политолог.

По его словам, в случае ядерного удара, к ответу должно быть привлечено не только российское руководство, но и всё русское население.

«Я думаю, что Украина в праве будет на опережение говорить о том, что территории России должны нам будут переходить под контроль в качестве компенсации, на которых должны будут расселяться украинцы, которые потеряют кров и всё, на территории, которая подверглась этим ударам. И там не должно быть российского населения. Оно должно будет выселяться. Как это происходило после Первой мировой войны, и какие кровавые сцены были там. Мы знаем, как греков выселяли, как греки выселяли турок в Турецкую республику, и в этом мало приятного. Но Россия должна понимать, и русский народ конкретно, потому что это не Путин просто эту всю канитель закрутил, а русский народ, 83% или сколько их там. Они постоянно поддерживали вот эту всю историческую реконструкцию, которая сегодня финализируется и приобретает очень серьёзные черты очень серьёзного мирового кризиса. Что они всё соучастники этого действа и будут нести ответственность. Кто-то больше, кто-то меньше, но они будут нести коллективную ответственность за всё, что сегодня происходит», – потребовал Романенко.