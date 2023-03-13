В Киеве угрожают Западу: «Не возьмёте в НАТО – создадим ядерное оружие»

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Киев должен добиться не просто вступления в НАТО, но и предоставления в полное пользование Украины сотен единиц ядерных боеголовок для применения их против России.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины оптимальный вариант – это вступление в НАТО, однозначно. Причём получение даже в рамках НАТО допуска к ядерному оружию. У нас должны быть свои склады, свои носители ядерного оружия, как минимум бомбы Б61-12, а это планирующие бомбы с ядерной начинкой. У нас около сотни точно должно быть. И мы должны сами принимать решение по их использованию. То есть, возврат к ядерному статусу в рамках НАТО», – сказал полковник в отставке.

Он пригрозил, что если эти условия не будут выполнены, то Украина якобы самостоятельно создаст ядерное оружие и носители для него.

«Если в НАТО нас по каким-то причинам не берут, нам надо восстанавливать ядерный статус. Никакие бумажки нам не помогут, никакие соглашения или гарантии, ещё один Будапештский меморандум – даже в туалет с ним сходить невозможно. Поэтому однозначно возврат ядерного статуса, а дальше существование с теми частями России, на которые она развалится», – подытожил бандеровец.